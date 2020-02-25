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Одессе угрожает потоп: сильный ураган повредил Хаджибеевскую дамбу

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 23:23
Одессе угрожает потоп: сильный ураган повредил Хаджибеевскую дамбу
Ураган (фото: pixabay.com)

По Одессе пронесся ураган "Юлия", который размыл Хаджибеевскую дамбу

Ураган в Одессе наделал много беды. Мало того, что были повалены сотни деревьев, и обесточены жилые дома, так стихия стала причиной размытия Хаджибеевской дамбы.

После того, как по городу пронесся ураган "Юлия", специалисты нашли две промоины в Хаджибеевской дамбе. Одна промоина длиной около метра, а вторая - около десяти.

Одессе угрожает потоп: сильный ураган повредил Хаджибеевскую дамбу

Ураган повредил Хаджибеевскую дамбу (фото: 1tv.od.ua)

В данное время лишняя вода с Объездной дороги уже откачена, но кто именно будет ремонтировать конструкцию не ясно, поскольку дамба бесхозная: она не находится на балансе ни у одного предприятия, и за нее никто не отвечает. Об этом сообщает "Первый городской".

Одессе угрожает потоп: сильный ураган повредил Хаджибеевскую дамбу

Ураган повредил Хаджибеевскую дамбу (фото: 1tv.od.ua)

Эксперты отметили, что если из-за повреждения дамбу прорвет, то может пострадать территория от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает около 30 тысяч человек, а также расположены железная дорога, автомагистрали и промзона.

Шторм на Объездной дороге (видео: YouTube)

Кроме того, может нарушиться сообщение между жилым массивом Котовского, где находится более 190 тысяч человек.

Стоит отметить, что в Хаджибейский лиман каждый год поступает около 200 млн кубометров воды за счет естественного стока и еще 130−140 кубов - за счет канализационных стоков Одессы.

Грозовой шторм начался 24 февраля. Ливень шел весь день, море штормило, а сильный ветер срывал крыши с зданий. Один из таких моментов попал на видео.

С дома срывает крышу (видео: YouTube)

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