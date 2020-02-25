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Одесі загрожує потоп: сильний буревій пошкодив Хаджибеївську дамбу

STYLERЖиття    25.02.2020 - 23:23
Одесі загрожує потоп: сильний буревій пошкодив Хаджибеївську дамбу
Ураган (фото: pixabay.com)

По Одесі пронісся ураган "Юлія", який розмив Хаджибеївську дамбу

Ураган в Одесі наробив багато біди. Мало того, що були повалені сотні дерев, і знеструмлені житлові будинки, так стихія стала причиною розмиття Хаджибеївської дамби.

Після того, як містом пронісся ураган "Юлія", фахівці знайшли дві промоїни в Хаджибеївській дамбі. Одна промоїна довжиною близько метра, а друга - близько десяти.

Одесі загрожує потоп: сильний буревій пошкодив Хаджибеївську дамбу

Буревій пошкодив Хаджибеївську дамбу (фото: 1tv.od.ua)

В даний час зайва вода з Об'їзної дороги вже откачена, але хто саме буде ремонтувати конструкцію не ясно, оскільки дамба безхазяйна: вона не знаходиться на балансі ні в одного підприємства, і за неї ніхто не відповідає. Про це повідомляє "Перший міський".

Одесі загрожує потоп: сильний буревій пошкодив Хаджибеївську дамбу

Буревій пошкодив Хаджибеївську дамбу (фото: 1tv.od.ua)

Експерти зазначили, що якщо через пошкодження дамбу прорве, то може постраждати територія від Жевахової гори до Пересипу, де проживає близько 30 тисяч осіб, а також розташовані залізниця, автомагістралі і промзона.

Шторм на Об'їзній дорозі (відео: YouTube)

Крім того, може порушитися сполучення між житловим масивом Котовського, де знаходиться понад 190 тисяч чоловік.

Варто зазначити, що в Хаджибейський лиман щороку надходить близько 200 млн кубометрів води за рахунок природного стоку і ще 130-140 кубів - за рахунок каналізаційних стоків Одеси.

Грозовий шторм почався 24 лютого. Злива йшла весь день, море штормило, а сильний вітер зривав дахи з будівель. Один з таких моментів потрапив на відео.

З дому зриває дах (відео: YouTube)

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