Во Львове бушует ураган: разрушены железнодорожные пути, повалены деревья

Ураган во Львове (Коллаж РБК-Украина)

Сильный ветер во Львове и области разрушил пути и отрывает спутниковые антенны

Ураган во Львове и Львовской области разбушевался в понедельник, 10 февраля. Местами порывы ветра достигают 20 метров в секунду. По сообщениям местных жителей, ураган валит деревья, сносит спутниковые антенны, валит билборды и даже повредил элементы железнодорожной инфраструктуры.

Так, на отрезке пути от Верхнего Синевидного Львовской области до Старого Села ветер повалил деревья и заблокировал железнодорожные пути.

"Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любень Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село", - говорится в сообщении Укразализныци.

Ураган во Львовской области разрушил железнодорожные пути

Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды, но движение поездов ограничено и наблюдаются серьезные сбои в графике пригородных поездов, а также поездов Киев-Рахов и Ужгород-Львов.

По сообщениям ресурса "Варта" в социальных сетях, сильный штормовой ветер рушит билборды, вырывает с корнями деревья, обламывает ветки.

Ураган во Львове

Также жители и сообщают о серьезных повреждениях крыш. С некоторых домов ветер сорвал спутниковые антенны, и они обрушились на землю.

Ураган во Львове

"По улице Джерельной сорвало часть крыши. По улице Кульпарковской, 154 отрывает покрытие, по улице Степана Бандеры, возле грузинского хлеба, упал кусок карниза. По улице Томашевского, 4, обвалилась штукатурка. На проспекте Черновола падают конструктивные элементы рекламы. Будьте осторожны!" - проинформировал на своей странице в Facebook Игорь Зинкевич.