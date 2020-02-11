Мощный шторм в Крыму: впечатляющие видео дикой стихии

Жуткий шторм в Крыму (Коллаж РБК-Украина)

В оккупированном Крыму сильный шторм и намело 30 сантиметров снега

Полуостров Крым охватил жуткий шторм, который почти полностью уничтожил прибережные дороги и снес несколько стальных сооружений. В регионе уже выпало более 30 см снега, а возле Ялты затонуло судно.

Жуткий шторм в оккупированном Крыму наделал беды в поселке Приморский под Феодосией. В сети появилось видео, на котором видно разгулявшуюся стихию во всей красе.

"Волны омывают дорогу в Приморском, затрудняют движение. А данная ситуация стала возможной после активного "благоустройства" администрацией пляжей. Траву выкосили, удерживающую песок, будок на пляжах понатыкали. Когда сильный ветер, то песочные барханы – на дороге, а когда сильный шторм, то море на дороге", - рассказал местный житель.

Шторм в Крыму

Стоит отметить, что на сайтах оккупантов о сильном шторме нет ни слова ни о шторме, ни о его последствиях.

Тем временем, проезд на плато Ай-Петри закрыт, а остальные горные дороги находятся в жутком состоянии и практически непригодны для передвижения автомобилями из-за сильных снегопадов. Отмечается, что в горной местности сильный шквальный ветер, снегопад усиливается и уже намело более 30 см снега.

Шторм в Крыму

Возле Керчи штормовой ветер снес рекламный стенд и переломал стальные трубы, на которых он был установлен.

А у берегов оккупированной Ялты затонула яхта. Как отмечается в сообщении Крым.Реалии, причиной затопления стала пробоина в судне. Однако основной причиной стал именно шторм.

"Не учли сильную штормовую погоду и не выставили необходимые швартовые растяжки. Волной ударило о стенку пристани, пробило корпус, протечки – судно затонуло", - рассказали очевидцы.