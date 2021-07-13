В Одессе туристов вместо двухэтажного дома поселили в подвале с фейковым видом на море (видео)

На кадрах видно, что нарисованное окно заменило пейзаж на настоящее море.

Так туристы после заселения начали искать лестницу на второй этаж, как было указано в объявлении. Однако их там не оказалось.

Впоследствии они обнаружили, что когда хозяин жилья говорил о втором этаже, на самом деле речь шла о подвальном помещении. А там отдыхающих ждало окно с нарисованным морем, которое решили украсить шторами и подоконником.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на ситуацию.