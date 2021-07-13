В Одесі туристів замість двоповерхового будинку поселили у підвалі із фейковим видом на море (відео)

В Одесі туристів обманути при оренді житла. Замість заброньованого ними двоповерхового будинку з краєвидом на море вони отримали кімнату з підвалом.
Відео опублікували Telegram-канал "Украина в шоке".
На кадрах видно, що намальоване вікно замінило краєвид на справжнє море.
Так туристи після заселення почали шукати сходи на другий поверх, як було зазначено в оголошенні. Однак їх там не виявилося.
Згодом вони виявили, що коли господар житла говорив про другий поверх, насправді йшлося про підвальне приміщення. А там відпочивальників чекало вікно з намальованим морем, яке вирішили прикрасити шторами та підвіконням.
У коментарях користувачі по-різному відреагували на ситуацію.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі люди з дітьми купалися і загоряли поруч з потопельником.
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