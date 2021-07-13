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В Одесі туристів замість двоповерхового будинку поселили у підвалі із фейковим видом на море (відео)

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Одеса, Вівторок 13 липня 2021 21:45
В Одесі туристів замість двоповерхового будинку поселили у підвалі із фейковим видом на море (відео) Колаж РБК-Україна: в Одесі туристів обманули при оренді житла
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі туристів обманути при оренді житла. Замість заброньованого ними двоповерхового будинку з краєвидом на море вони отримали кімнату з підвалом.

Відео опублікували Telegram-канал "Украина в шоке".

На кадрах видно, що намальоване вікно замінило краєвид на справжнє море.

Так туристи після заселення почали шукати сходи на другий поверх, як було зазначено в оголошенні. Однак їх там не виявилося.

Згодом вони виявили, що коли господар житла говорив про другий поверх, насправді йшлося про підвальне приміщення. А там відпочивальників чекало вікно з намальованим морем, яке вирішили прикрасити шторами та підвіконням.

У коментарях користувачі по-різному відреагували на ситуацію.

  • Це ж Одеса;
  • Цікаво побачити саме оголошення;
  • Одеський обман без обману, було б чому дивуватись;
  • Який жах, на кожному кроці обманюють;
  • Потрібно було раніше уточнювати;
  • Для Одеси це нормально.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі люди з дітьми купалися і загоряли поруч з потопельником.

Ми також писали про те, що одеських пасажирів маршрутки сильно обурила напівоголена пара в салоні.

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