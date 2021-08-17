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В Одессе на туриста обрушился кусок фасада дома: у мужчины рассечение головы (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в историческом центре города с дома упала часть фасада. В результате разрушения травмировался турист, который проходил мимо.

Об этом сообщает Суспільне.

Так, инцидент произошел на улице Садовая, 11.

По словам вицемера города Дмитрия Жемана, травмированный мужчина находится в больнице. У туриста диагностировали рассечение головы и наложили несколько швов.

Как добавил Жеман, откуда именно приехал мужчина, пока неизвестно.

Директор юридического департамента горсовета Инна Поповска сообщила, что дом находится на балансе ЖУ "Ренессанс".

Также ранее суд признал договор Приморской районной администрации с этой компанией недействительным и постановил вернуть дома в управление жилищно-коммунальных сервисов горсовета. Однако жильцы дома выбрали управляющей компанией именно "Ренессанс".

Ранее мы сообщали, что в одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который толкнул женщину, выходившую из салона.

Также в Одессе произошла массовая драка. Рядом с заведением собралась толпа, где во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья.

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