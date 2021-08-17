В Одесі на туриста обвалився шматок фасаду будинку: у чоловіка розсічення голови (відео)

В Одесі в історичному центрі міста з будинку впала частина фасаду. Внаслідок руйнування травмувався турист, який проходив повз.

Також раніше суд визнав договір Приморської районної адміністрації з цією компанією недійсним та ухвалив повернути будинки в управління житлово-комунальних сервісів міськради. Однак мешканці будинку обрали керуючою компанією саме "Ренесанс".

Як додав Жеман, звідки саме приїхав чоловік, наразі поки невідомо.

За словами віцемера міста Дмитра Жемана, травмований чоловік перебуває у лікарні. У туриста діагностували розсічення голови та наклали декілька швів.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку, що виходила з салону.

Також в Одесі сталась масова бійка. Поруч із закладом зібрався натовп, де під час бійки у хід пішли тарілки й навіть стільці.