В Одессе на туриста обрушился кусок фасада дома: у мужчины рассечение головы (видео)

В Одессе в историческом центре города с дома упала часть фасада. В результате разрушения травмировался турист, который проходил мимо.

Также ранее суд признал договор Приморской районной администрации с этой компанией недействительным и постановил вернуть дома в управление жилищно-коммунальных сервисов горсовета. Однако жильцы дома выбрали управляющей компанией именно "Ренессанс".

Как добавил Жеман, откуда именно приехал мужчина, пока неизвестно.

По словам вицемера города Дмитрия Жемана, травмированный мужчина находится в больнице. У туриста диагностировали рассечение головы и наложили несколько швов.

Ранее мы сообщали, что в одесской маршрутке устроили самосуд над мужчиной, который толкнул женщину, выходившую из салона.

Также в Одессе произошла массовая драка. Рядом с заведением собралась толпа, где во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья.