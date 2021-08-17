ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі на туриста обвалився шматок фасаду будинку: у чоловіка розсічення голови (відео)

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 17 серпня 2021 19:50
В Одесі на туриста обвалився шматок фасаду будинку: у чоловіка розсічення голови (відео) В Одесі на туриста обвалилась частина фасаду (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в історичному центрі міста з будинку впала частина фасаду. Внаслідок руйнування травмувався турист, який проходив повз.

Про це повідомляє Суспільне.

Так, інцидент стався на вулиці Садова, 11.

За словами віцемера міста Дмитра Жемана, травмований чоловік перебуває у лікарні. У туриста діагностували розсічення голови та наклали декілька швів.

Як додав Жеман, звідки саме приїхав чоловік, наразі поки невідомо.

Директорка юридичного департаменту міськради Інна Поповська повідомила, що будинок перебуває на балансі ЖУ "Ренесанс".

Також раніше суд визнав договір Приморської районної адміністрації з цією компанією недійсним та ухвалив повернути будинки в управління житлово-комунальних сервісів міськради. Однак мешканці будинку обрали керуючою компанією саме "Ренесанс".

Раніше ми повідомляли, що в Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку, що виходила з салону.

Також в Одесі сталась масова бійка. Поруч із закладом зібрався натовп, де під час бійки у хід пішли тарілки й навіть стільці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса дом фасад
LITE
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини