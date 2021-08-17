В Одесі на туриста обвалився шматок фасаду будинку: у чоловіка розсічення голови (відео)
В Одесі в історичному центрі міста з будинку впала частина фасаду. Внаслідок руйнування травмувався турист, який проходив повз.
Про це повідомляє Суспільне.
Так, інцидент стався на вулиці Садова, 11.
За словами віцемера міста Дмитра Жемана, травмований чоловік перебуває у лікарні. У туриста діагностували розсічення голови та наклали декілька швів.
Як додав Жеман, звідки саме приїхав чоловік, наразі поки невідомо.
Директорка юридичного департаменту міськради Інна Поповська повідомила, що будинок перебуває на балансі ЖУ "Ренесанс".
Також раніше суд визнав договір Приморської районної адміністрації з цією компанією недійсним та ухвалив повернути будинки в управління житлово-комунальних сервісів міськради. Однак мешканці будинку обрали керуючою компанією саме "Ренесанс".
Раніше ми повідомляли, що в Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку, що виходила з салону.
Також в Одесі сталась масова бійка. Поруч із закладом зібрався натовп, де під час бійки у хід пішли тарілки й навіть стільці.