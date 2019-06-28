В Одессе титушки напали на журналистку: подробности инцидента (фото)

В Одессе напали на журналистку "STOP коррупции" Асю Глуцкую. Автомобиль съемочной группы портала протаранили неизвестные, которые также угрожали девушке и запугивали. Об этом сообщил журналист и ее коллега Роман Бочкала на своей Facebook-странице.

Также в сети были опубликованы фото с места инцидента.

Глуцкая занималась журналистским расследованием в отношении судьи Киевский районного суда Сергея Чванкина. Как рассказал Бочкала, она выяснила адрес его особняка стоимостью около 1 миллиона долларов и сняла имение.

После этого журналисты отправились к зданию райсуда, возле которого и произошло нападение.

В Одессе напали на журналистку "STOP коррупции" (Фото: facebook.com/bochkala)

"Там уже ждали. Подъехал бус с титушками и убитая "копейка". Молодчики обступили авто журналистов, после чего дали команду водителю "Жигулей" врезаться в бок авто съемочной группы", - написал он.

Также Бочкала рассказал, что "титушки" запугивали журналистов и назвали адрес гостиницы, где те остановились в Одессе.

"Важно. Это были те же отморозки, которые "защищали" Чванкина от журналистов полгода назад. Заказчик очевиден", - говорится в его публикации.

Скрин: facebook.com/bochkala

В полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что идет расследование. Правоохранители квалифицировали случившееся по части 1 ст. 345-1 УК (угроза или насилие в отношение журналиста). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до 3 лет.

"Заявительница сообщила, что во время осуществления ими профессиональной деятельности неизвестный на автомобиле ВАЗ совершил преднамеренный наезд на транспортное средство съемочной группы, припаркованный возле админздания суда. Внутри транспортного средства находился только водитель. В результате происшествия повреждено левое боковую часть автомобиля, водитель не пострадал. По словам заявительницы, во время этого события она и оператор находились в помещении суда. После их возвращения к машине 30 неизвестных лиц выразили в их адрес угрозы насилием", - сообщили в полиции.

В комментариях пользователи сети возмущаются такими действиями "титушек" и требуют наказания, а сам инцидент называют прямой агрессией против журналистки.

Это жесть! Хрупкая Ася Глуцкая и титушки! Совсем с ума посходили эти судьи от безнаказанности!

И это уже не просто запугивание, травля или нецензурные выкрики в сторону Аси. Это - прямая агрессия!

Какой ужас. Наказать титушек по всей строгости закона;

Бедная девочка. Люди, что вы делаете...

Скрин комментариев

Напомним, недавно в Прилуках под Черниговом на встрече с кандидатом в депутаты Верховной Рады избили журналистов.

Также сообщалось, что ранее в Харькове на рынке "Барабашово" во время столкновений жестоко избили оператора 24 канала - он попал в реанимацию.