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В Прилуках на встрече с кандидатом в нардепы избили журналистов

Новости » Выборы 2019    14.06.2019 - 13:59
В Прилуках на встрече с кандидатом в нардепы избили журналистов
Фото: место происшествия (gorod.cn.ua)

Журналисты пытались проверить информацию о подкупе избирателей

В Прилуках на встрече с кандидатом в депутаты Верховной рады избили журналистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области в своем Facebook.

Указано, что вчера во время встречи кандидата в нардепы со сторонниками 52-летний мужчина напал на журналистов.

В Прилуках на встрече с кандидатом в нардепы избили журналистов

"Журналисты пытались попасть на публичное мероприятие, где один из кандидатов в депутаты встречался с общественностью. Сотрудники одного из центральных телеканалов прибыли на встречу, ведь хотели проверить имеющуюся у них информацию о подкупе избирателей на данном мероприятии. В это время один из сторонников кандидата помешал журналистам осуществлять профессиональную деятельность и нанес им телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что после инцидента прилучанин забаррикадировался у себя дома и некоторое время не впускал полицию.

"Только когда сотрудники полиции сообщили, что будут проводить обыск, мужчина открыл дверь. Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Гражданин пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной", - указано в сообщении.

По факту избиения двух журналистов в Прилуках полиция Черниговской области открыла уголовное производство по части 2 статьи 345-1 УК - угроза или насилие в отношении журналиста. Кроме того, решается вопрос об открытии дела по статье 160 Уголовного кодекса Украины - подкуп избирателя. Также полиция готовится сегодня направить в прокуратуру подозрение о совершении уголовного преступления.

Добавим, местное издание "Gorod.cn.ua" информирует, что на журналистов напал Александр Чалый - заместитель главы штаба кандидата в народные депутаты Бориса Приходько. Приходько - бывший заместитель председателя Национального банка, его также называют банкиром семьи экс-президента Виктора Януковича.

"Мужчина сначала начал вырывать микрофон у журналистки Марии Гураль, а затем начал ее избивать. За журналистку вступился ее коллега Владимир Цыганов", - сообщает портал.

Напомним, в Кривом Роге неизвестные мужчины в масках ворвались в офис регионального отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как писало РБК-Украина ранее, тридцать случаев применения силы к журналистам зафиксировано с начала 2019 года.

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