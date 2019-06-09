Конфликт на "Барабашово": пострадавший телеоператор в тяжелом состоянии

Пострадавший оператор телеканала (фото: 24tv.ua)

В нападении на оператора 24 канала обвиняют "Нацкорпус"

Оператор 24 канала Вадим Макарюк, на которого накануне напали в Харькове во время столкновений на рынке "Барабашово", сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт телеканала.

В СМИ отмечают, что представители "Национального корпуса" набросились на оператора: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом. Вследствие кровоизлияния в мозг у Вадима случился инсульт.

По данным телеканала, сейчас состояние Вадима тяжелое. Врачи отметили, что первые три дня после избиения будут самыми трудными.

Сегодня Вадим отмечает свое 36-летие. Под больницей собрались много друзей, чтобы поздравить и поддержать его.

"Мы запишем видеообращение, а когда врачи разрешат, то обязательно покажем ему", - рассказала корреспондент Анна Черненко.

Также она добавила, что сейчас медики запретили беспокоить и встряхивать Вадима эмоционально. Его коллега отметила, что оператор снимал материал на рынке "Барабашово", когда произошел конфликт между предпринимателями и активистами. После того, как его привезли в больницу, он сказал, что несколько нападавших бежали за ним, а затем избили.

Следователи открыли уголовные производства по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), статье 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и статье 187 (разбой) УКУ. Максимальное наказание за санкциями статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Всего в результате столкновений 7 июня на территории рынок "Барабашово" пострадали 9 человек.

В полиции сообщают, что группа неизвестных из около 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями.

Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию. Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.