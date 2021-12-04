В Одессе тик-токер на видео читал рэп и топтался на флаге Украины

В Одессе молодой человек записал в своем Tik-Tok видео, на котором исполнял рэп, при этом стоял и пританцовывал на государственном флаге Украины. Через некоторое время он удалил публикацию, но скандальный ролик уже успел разойтись в сети.

Сейчас на странице одессита в Tik-Tok остались другие кадры - где он танцует с девушкой со стягом в руках.

Парень с ником "666.scumbag.666" читал свой рэп и размахивал предметом, похожим на пистолет, очевидно, чтобы выглядеть более суровым. Но что побудило его стать ногами на флаг - сказать сложно.

В произведении "рэпера" звучала масса нецензурщины, но в редких не матерных словах никаких высказываний об Украине не было.

В Одессе тик-токер "рэповал", стоя на флаге Украины (фото: скриншот с видео)

В сети высказывают предположение, что парень намеревался собрать больше реакции на свой перформанс.

"В Одессе мамкин гангстер решил хайпануть и зачитал свой рэп на флаге Украины. Извинения через 3, 2, 1..." - говорится в Telegram-канале "Х_Одесса", где и был выложен скандальный ролик, удаленный автором.

Теперь на его странице в Tik-Tok два крайних поста - одно и то же видео, где парень с девушкой танцуют, а сам "блогер", обернутый флагом, затем снимает стяг и машет им, накрывая камеру.

Одесский тик-токер также показал, как танцует с флагом Украины в руках (фото: скрин с видео tiktok.com/@666.scumbag.666)

По информации издания "УСИ", "герой" видео - одессит по имени Евгений Ткаленко, он моряк.

Посмотреть видео читки рэпа парня на флаге можно по этой ссылке (предупреждаем - звучит нецензурная брань!)

Реакция сети

Выходка одесского тик-токера, который стоял на флаге, вызвала гнев и возмущение в сети. Пользователи обратили внимание, что за это молодому человеку грозит наказание.