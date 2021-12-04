В Одесі тік-токер на відео читав реп і топтався на прапорі України

В Одесі молодий чоловік записав у своєму Tik-Tok відео, на якому виконував реп, при цьому стояв і пританцьовував на державному прапорі України. Через деякий час він видалив публікацію, але скандальний ролик вже встиг розійтися мережею.

Зараз на сторінці одесита в Tik-Tok залишилися інші кадри - де він танцює з дівчиною зі стягом в руках.

Хлопець з ніком "666.scumbag.666" читав свій реп і розмахував предметом, схожим на пістолет, очевидно, щоб виглядати більш суворим. Але що спонукало його стати ногами на прапор - сказати важко.

У композиції "репера" звучала маса нецензурщини, але в рідкісних не матюкливих словах жодних висловлювань про Україну не було.

В Одесі тік-токер" репував", стоячи на прапорі України (фото: скріншот з відео)

У мережі висловлюють припущення, що хлопець мав намір зібрати більше реакції на свій перформанс.

"В Одесі мамкін гангстер вирішив хайпанути і зачитав свій реп на прапорі України. Вибачення через 3, 2, 1..." - йдеться в Telegram-каналі "Х_Одесса", де і був викладений скандальний ролик, видалений автором.

Тепер на його сторінці в Tik-Tok два крайніх пости - одне й те саме відео, де хлопець з дівчиною танцюють, а сам "блогер", обгорнутий прапором, потім знімає стяг і махає ним, накриваючи камеру.

Одеський тік-токер також показав, як танцює з прапором України в руках (фото: скрін з відео tiktok.com/@666.scumbag.666)

За інформацією видання "УСІ", "герой" відео - одесит на ім'я Євген Ткаленко, він моряк.

Переглянути відео читки репу хлопця на прапорі можна за цим посиланням (попереджаємо - звучить нецензурна лайка!)

Реакція мережі

Витівка одеського тік-токера, який стояв на прапорі, викликала гнів і обурення в мережі. Користувачі звернули увагу, що за це молодій людині загрожує покарання.