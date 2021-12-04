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В Одесі тік-токер на відео читав реп і топтався на прапорі України

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Одеса, Субота 04 грудня 2021 18:12
В Одесі тік-токер на відео читав реп і топтався на прапорі України Фото: прапор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі молодий чоловік записав у своєму Tik-Tok відео, на якому виконував реп, при цьому стояв і пританцьовував на державному прапорі України. Через деякий час він видалив публікацію, але скандальний ролик вже встиг розійтися мережею.

Зараз на сторінці одесита в Tik-Tok залишилися інші кадри - де він танцює з дівчиною зі стягом в руках.

Хлопець з ніком "666.scumbag.666" читав свій реп і розмахував предметом, схожим на пістолет, очевидно, щоб виглядати більш суворим. Але що спонукало його стати ногами на прапор - сказати важко.

У композиції "репера" звучала маса нецензурщини, але в рідкісних не матюкливих словах жодних висловлювань про Україну не було.

В Одесі тік-токер на відео читав реп і топтався на прапорі України

В Одесі тік-токер" репував", стоячи на прапорі України (фото: скріншот з відео)

У мережі висловлюють припущення, що хлопець мав намір зібрати більше реакції на свій перформанс.

"В Одесі мамкін гангстер вирішив хайпанути і зачитав свій реп на прапорі України. Вибачення через 3, 2, 1..." - йдеться в Telegram-каналі "Х_Одесса", де і був викладений скандальний ролик, видалений автором.

Тепер на його сторінці в Tik-Tok два крайніх пости - одне й те саме відео, де хлопець з дівчиною танцюють, а сам "блогер", обгорнутий прапором, потім знімає стяг і махає ним, накриваючи камеру.

В Одесі тік-токер на відео читав реп і топтався на прапорі України

Одеський тік-токер також показав, як танцює з прапором України в руках (фото: скрін з відео tiktok.com/@666.scumbag.666)

За інформацією видання "УСІ", "герой" відео - одесит на ім'я Євген Ткаленко, він моряк.

Переглянути відео читки репу хлопця на прапорі можна за цим посиланням (попереджаємо - звучить нецензурна лайка!)

Реакція мережі

Витівка одеського тік-токера, який стояв на прапорі, викликала гнів і обурення в мережі. Користувачі звернули увагу, що за це молодій людині загрожує покарання.

  • Публічна наруга над державним прапором, гербом або гімном України карається штрафом від однієї 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 68 тисяч гривень) або арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 3 років.
  • Вибачень мало, взагалі-то це стаття
  • Як же це дешево і ганебно, на відео він, а соромно мені.
  • В армію на виховання
  • Я думаю, скоро буде слізна спокута. І не такі плакали...

Раніше повідомлялося, що у Львові студент хвалиться радянським прапором і називає патріотів "тваринами".

Нагадаємо також, що перед цим літом в центрі Одеси іноземець влаштував провокації під час підняття прапора - чоловік у футболці з прапором Росії поводився неадекватно, провокував людей і ображав українців.

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