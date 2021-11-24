В Одессе в супермаркете на полке с выпечкой бегают мыши: возмутительные фото

В Одессе в одном из супермаркетов возле выпечки на прилавке заметили мышь. Грызун бегал прямо возле выпечки.

На фотографиях видно, как животное что-то ест. Однако, отметим, что лотки, среди которых она сидела целые. Поэтому неизвестно, добралась ли мышь до выпечки.

Так, инцидент произошел в магазине "Таврия", который расположен на улице Тополева, 10а.

Отметим, что грызунов в магазинах замечают не впервые. Похожий случай произошел в киевском супермаркете. В частности, там на прилавке с пиццей сидела мышь, и нагло наминала продукт.

Также мы писали, что в популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ел хлеб на прилавке.