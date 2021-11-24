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В Одесі у супермаркеті на полиці з випічкою бігають миші: обурливі фото

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в одному з супермаркетів біля випічки на прилавку помітили мишу. Гризун бігав прямісінько біля випічки.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Компас Одесси".

Так, інцидент стався магазині "Таврія", який розташований на вулиці Тополева, 10а.

Відповідні фото з'явились в мережі приблизно о 15 годині 24 листопада.

На світлинах видно, як тваринка щось їсть. Однак, зазначимо, що лотки, поміж яких вона сиділа цілі. Тому невідомо, чи добралася миша до випічки.

В Одесі у супермаркеті бігають миші (t.me/kompass_odessa)

Зазначимо, що гризунів у магазинах помічають не вперше. Схожий випадок стався у київському супермаркеті. Зокрема, там на прилавку з піцою сиділа миша та нахабно наминала продукт.

Також ми писали, що у популярному супермаркеті Києва зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавку.

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