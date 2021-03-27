UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе спасатели силой остановили вечеринку: хозяева клуба с кулаками бросились на полицию

Автор: Анна Киселева

В "красной" Одессе вечером 26 марта несмотря на карантинные ограничения один из клубов принимал гостей, а результате чего местные жители вызвали полицию. Хозяева клуба повалили полицейских на пол и закрылись внутри помещения. Открыть заведение удалось только с помощью спасателей.

Об этом рассказывает Vgorode со ссылкой на очевидцев.

Как сообщается, инцидент произошел по адресу улица Ланжероновская, 28. Жильцы дома услышали шум из кафе, располагавшегося на первом этаже дома и вызвали полицию. Так, заведение Mash Taproom продолжало работать "за закрытыми дверями" и принимать посетителей в здании, несмотря на карантинные ограничения.

По данным очевидцев, когда на место прибыли двое полицейских, владелец заведения и его сын напали на правоохранителей. Они повалили сотрудников органов на землю и закрылись.

При этом в заведении в это время находились посетители. За считанные минуты на место прибыли шесть экипажей полиции. Для того чтобы вскрыть дверь, пришлось обратиться за помощью к сотрудникам ГСЧС.

На злоумышленников надели наручники и увезли их в отдел полиции.

В Одессе на спасателей и полицейских напал хозяин клуба, где проходила вечеринка

Напомним, что ранее в Киеве неадекват избил прихожан церкви и напал на медика "скорой".

До этого мы писали, что в Харькове 24 марта должен был состояться концерт рок-группы "Жадан и собаки". Выступление музыкантов назначили в клубе "Корова", но когда в зале собрались люди, его отменили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полицияГСЧСклубкрасная зонаКарантин
Читайте также
В Греции продлили всеобщий карантин до 5 апреля
Как происходят пассажирские перевозки в "красных зонах". Разъяснение УЗ
Прогноз погоды