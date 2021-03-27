В Одесі рятувальники силоміць зупинили вечірку: господарі клубу кинулися з кулаками на поліцію

Як повідомляється, інцидент стався за адресою вулиця Ланжеронівська, 28. Мешканці будинку почули шум з кафе, розташованого на першому поверсі будинку і викликали поліцію. Так, заклад Mash Taproom продовжував працювати "за закритими дверима" і приймати відвідувачів в будівлі, наперекір карантинним обмеженням.

За даними очевидців, коли на місце прибули двоє поліцейських, власник закладу і його син напали на правоохоронців. Вони повалили співробітників органів на землю і закрилися.

При цьому в закладі в цей час перебували відвідувачі. За лічені хвилини на місце прибули шість екіпажів поліції. Для того, щоб відкрити двері, довелося звернутися за допомогою до співробітників ДСНС.

На зловмисників наділи наручники та відвезли їх у відділ поліції.

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