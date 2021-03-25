Копы ворвались в зал и "отменили" концерт Жадана: он жестко ответил им со сцены (видео)

В Харькове 24 марта должен был состояться концерт рок-группы "Жадан и собаки". Выступление музыкантов назначили в клубе "Корова", но когда в зале собрались люди, его отменили.

Что произошло в клубе "Корова"

Верные фанаты ждали выступления группы поэта Сергея Жадана около полутора часов. Они не знали, что в это время полицейские проводили с хозяином заведения "воспитательную работу". Также музыкантам настоятельно рекомендовали не выходить на сцену, мол, в клубе собралось намного больше людей, чем положено и это нарушает карантинные нормы.

Отметим, что сейчас Харьков оказался в "оранжевой зоне" карантина.

Согласно ограничениям этой зоны карантина, запрещено проведение массовых культурных, развлекательных мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале.

Сергей Жадан ответил жестко со сцены

Поэт и музыкант Сергей Жадан не сдерживал себя в выражениях и сообщил со сцены, что, то, что "работают е*учие "Эпицентры" их не волнует". Судя по всему, он имел в виду правительство страны, которое закрывает глаза на многие нарушения.

"Они про*рали вакцинацию и их это не волнует", - высказался Жадан.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Сергей Жадан матерно высказался со сцены

Концерты в Харькове не запрещены

25 марта Сергей Жадан обратился ко всем поклонникам, которые пришли на концерт в Харькове со своей Facebook-страницы.

"Еще раз официально извиняюсь за отмену вчерашнего концерта. Нам очень хотелось его сыграть и мы благодарны вам за то, что вы пришли. Мы прекрасно понимаем все обстоятельства, однако проведение культурных мероприятий на Харьковщине сейчас официально не запрещено (кто не верит - посмотрите официальную информацию, проведение возможно, с соблюдением карантинных требований), поэтому особенно обидно, что нам не дали делать нашу работу. Мы обязательно отиграем этот концерт, поэтому билеты можно не сдавать. О времени и месте проинформируем", - написал Жадан.

Также Жадан обратился к правоохранителям, спросив их, почему же они не предупредили ранее всех, что концерта не будет.

"Дорогие друзья. Вы могли сообщить об отмене концерта за несколько часов до его начала. Тогда бы мы успели сообщить зрителям и они не рвались бы с целого города (и других городов тоже, кстати), рискуя здоровьем в метрополитене или маршрутках (вам же о здоровье граждан шла речь?). Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале к началу мероприятия. Извините, но это не здравоохранение - это шантаж и скотство", - высказался Жадан.