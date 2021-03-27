В Одессе спасатели силой остановили вечеринку: хозяева клуба с кулаками бросились на полицию

В "красной" Одессе вечером 26 марта несмотря на карантинные ограничения один из клубов принимал гостей, а результате чего местные жители вызвали полицию. Хозяева клуба повалили полицейских на пол и закрылись внутри помещения. Открыть заведение удалось только с помощью спасателей.

Об этом рассказывает Vgorode со ссылкой на очевидцев.

Как сообщается, инцидент произошел по адресу улица Ланжероновская, 28. Жильцы дома услышали шум из кафе, располагавшегося на первом этаже дома и вызвали полицию. Так, заведение Mash Taproom продолжало работать "за закрытыми дверями" и принимать посетителей в здании, несмотря на карантинные ограничения.

По данным очевидцев, когда на место прибыли двое полицейских, владелец заведения и его сын напали на правоохранителей. Они повалили сотрудников органов на землю и закрылись.

При этом в заведении в это время находились посетители. За считанные минуты на место прибыли шесть экипажей полиции. Для того чтобы вскрыть дверь, пришлось обратиться за помощью к сотрудникам ГСЧС.

На злоумышленников надели наручники и увезли их в отдел полиции.

В Одессе на спасателей и полицейских напал хозяин клуба, где проходила вечеринка