В Одессе спасатели силой остановили вечеринку: хозяева клуба с кулаками бросились на полицию
В "красной" Одессе вечером 26 марта несмотря на карантинные ограничения один из клубов принимал гостей, а результате чего местные жители вызвали полицию. Хозяева клуба повалили полицейских на пол и закрылись внутри помещения. Открыть заведение удалось только с помощью спасателей.
Об этом рассказывает Vgorode со ссылкой на очевидцев.
Как сообщается, инцидент произошел по адресу улица Ланжероновская, 28. Жильцы дома услышали шум из кафе, располагавшегося на первом этаже дома и вызвали полицию. Так, заведение Mash Taproom продолжало работать "за закрытыми дверями" и принимать посетителей в здании, несмотря на карантинные ограничения.
По данным очевидцев, когда на место прибыли двое полицейских, владелец заведения и его сын напали на правоохранителей. Они повалили сотрудников органов на землю и закрылись.
При этом в заведении в это время находились посетители. За считанные минуты на место прибыли шесть экипажей полиции. Для того чтобы вскрыть дверь, пришлось обратиться за помощью к сотрудникам ГСЧС.
На злоумышленников надели наручники и увезли их в отдел полиции.
В Одессе на спасателей и полицейских напал хозяин клуба, где проходила вечеринка
Напомним, что ранее в Киеве неадекват избил прихожан церкви и напал на медика "скорой".
До этого мы писали, что в Харькове 24 марта должен был состояться концерт рок-группы "Жадан и собаки". Выступление музыкантов назначили в клубе "Корова", но когда в зале собрались люди, его отменили.