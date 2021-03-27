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В Одесі рятувальники силоміць зупинили вечірку: господарі клубу кинулися з кулаками на поліцію

Новость на русском → Одеса, Субота 27 березня 2021 19:13
В Одесі рятувальники силоміць зупинили вечірку: господарі клубу кинулися з кулаками на поліцію В Одесі на рятувальників і поліцейських напав господар клубу (ілюстративне фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В "червоній" Одесі ввечері 26 березня попри карантинні обмеження один з клубів приймав гостей, а результаті чого місцеві жителі викликали поліцію. Господарі клубу повалили поліцейських на підлогу і закрилися всередині приміщення. Відкрити заклад вдалося тільки з допомогою рятувальників.

Про це розповідає Vgorode з посиланням на очевидців.

Як повідомляється, інцидент стався за адресою вулиця Ланжеронівська, 28. Мешканці будинку почули шум з кафе, розташованого на першому поверсі будинку і викликали поліцію. Так, заклад Mash Taproom продовжував працювати "за закритими дверима" і приймати відвідувачів в будівлі, наперекір карантинним обмеженням.

За даними очевидців, коли на місце прибули двоє поліцейських, власник закладу і його син напали на правоохоронців. Вони повалили співробітників органів на землю і закрилися.

При цьому в закладі в цей час перебували відвідувачі. За лічені хвилини на місце прибули шість екіпажів поліції. Для того, щоб відкрити двері, довелося звернутися за допомогою до співробітників ДСНС.

На зловмисників наділи наручники та відвезли їх у відділ поліції.

В Одесі на рятувальників і поліцейських напав господар клубу, де проходила вечірка

Нагадаємо, що раніше у Києві неадекват побив парафіян церкви і напав на медика "швидкої".

До цього ми писали, що у Харкові 24 березня повинен був відбутися концерт рок-групи "Жадан і собаки". Виступ музикантів призначили в клубі "Корова", але коли в залі зібралися люди, його скасували.

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