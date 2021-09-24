В Одессе школьников вместо уроков заставили убирать клумбу: в чистой одежде и без курток

Так, инцидент произошел вчера, 23 сентября в учебновоспитательном комплексе №125.

Почему дети убирали клумбы

Мужчина возмущен ситуацией, ведь школьников заставили заниматься уборкой без верхней одежды, когда на дворе +18.

В частности, дети "в тоненьких костюмчиках" на территории школы копали клумбу, пололи тяпками и рвали руками, потом выбрасывали в контейнер для мусора. Все это они делали вместо уроков труда. Убирать заставили два шестых класса, это дети в возрасте 11-12 лет.

"Я не понимаю, это что, сейчас во всех школах дети убирают и копают на территории школы? Как вообще в такую погоду можно полураздетым детям позволить выходить на улицу? Это что, для того, чтобы завтра большая часть детей слегли с температурой? 18 градусов на улице", - пишет Владимир.

Последствия таких "уроков"

Кроме того, после такого занятия у его дочери болит спина. Он отметил, что за период руководства директора школы Алевтины Подорожнє это не первый случай, когда детей заставляют работать вместо уроков.

Сообщение мужчины набрало более 520 комментариев. Пользователи не в восторге от такого занятия.