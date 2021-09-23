Могут ли учеников заставлять к труду в школе: известно, куда обращаться за помощью
В Украине привлекать детей к работе вместо проведения учений назвали позорным явлением и объяснили, что это законодательно запрещено.
Об этом объяснили в офисе образовательного омбудсмена.
Так, педагогам напомнили о пункте 1 статьи 53 Закона Украины "Об образовании", в котором говорится о том, что дети имеют право на безопасные условия обучения, которые должен создать руководитель образовательного учреждения
Важно, что в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Закона Украины "Об образовании", детей запрещено привлекать к работе, если это не предусматривает образовательная программа.
Можно ли привлекать детей к труду
Принятия ребенка на работу допускается с 16 лет (это могут сделать и с 15 лет с согласия родителей).
Однако, запрещается вовлечение детей в наихудшие формы детского труда, участия в тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.
Детей не имеют права привлекать к:
- работы в ночное время и выходные дни;
- сверхурочные работы, подъем и перемещение предметов, масса которых превышает установленные предельные нормы веса.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что законный труд несовершеннолетних и волонтерская деятельность должна осуществляться во внеурочное время.
Должны ли дети убирать в школе
Санитарный регламент для школ, вступивший в силу с 1 января 2021 года, изменил правила уборки учениками школы. Поэтому сейчас он не разрешает уборку территории школы, а лишь создает правило, что ученики должны держать собственное рабочее место в чистоте и убирать за собой мусор.
Также работа по самообслуживанию должна проводиться с участием педагогических и/или медицинских работников и не превышать 1 час в неделю.
Важно, что волонтер добровольно осуществляет социально направленную неприбыльную деятельность. Соответственно дети могут добровольно помочь, например, посадить цветы во дворе или убирать определенный участок парка.
Какая ответственность
Согласно статье Конвенции о формах детского труда №182, принудительный или обязательный труд относится к одной из худших форм труда детей. Статья №43 Конституции Украины запрещает использование принудительного труда.
Согласно статье №150 Уголовного кодекса Украины, эксплуатация ребенка, не достигшего 16 лет, путем использования его труда наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Поэтому если ребенок пострадал от трудовой эксплуатации, то можно обратиться к:
- Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Адрес для обращений – hotline@ombudsman.gov.ua;
- Образовательного омбудсмена;
- Национальной полиции Украины;
- Государственной службы Украины по вопросам труда.
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