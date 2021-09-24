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В Кривом Роге директор школы довела ученицу до гипертонического криза: ребенок в больнице

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Кривой Рог, Пятница 24 сентября 2021 09:39
В Кривом Роге директор школы довела ученицу до гипертонического криза: ребенок в больнице Директор школы довела ученицу до гипертонического криза (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Кривом Роге директор школы так поговорила с ученицей 8-го класса по поводу опоздания в школу, что девочку забрала скорая в больницу с давлением 140 на 90.

Детали инцидента рассказал на своей странице в Facebook депутат райсовета Юрий Понькин.

По словам депутата, неприятная ситуация произошла в школе Кривого Рога №48. Ученица восьмого класса опоздала в школу из-за проблем с транспортом. Урок, на который опоздала девочка, проводила директор школы Ольга Лузан.

Как отмечает Понькин, директор школы известна свои взрывным характером и хамскими манерами – со слов родителей и коллег.

Школьница в течение 10 минут выслушивала крики директора школы. А на перемене у ребенка от стресса резко поднялось артериальное давление. Классный руководитель обратила внимание на сильный тремор и отвела ребенка к медику.

У нее поднялось давление 140/90. Школьный врач дала девочке таблетку, но лекарство не подействовало и пришлось вызывать неотложку. Ребенка экстренно госпитализировали.

Стоит отметить, что у школьницы есть хронические заболевания, о которых знает педагогический состав школы.

Как отметили в комментариях родители, директор действительно имеет репутацию тирана и скандального человека. Дети часто записывают на аудио крики и хамство на уроках, но родители ничего толком сделать не могут.

Кроме того, по словам депутата, школа №48 неоднократно фигурировала в репортажах, так как там растут деревья на крыше здания, во дворе не убирают бурьяны, а спортзал не могут отремонтировать уже 7 лет. Во время съемок сюжета для телевидения директор школы набросилась с кулаками на журналистов.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом школьник издевался над учениками и учителями.

А также рассказывали о том, что во Львовской области школьники не могут ходить в туалет из-за того, что за ними подглядывают и снимают на камеры.

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Кривой Рог буллинг школа
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