В Одесі школярів замість уроків змусили прибирати клумбу: в чистому одязі і без курток

Так, інцидент стався учора, 23 вересня у навчально-виховному комплексі №125.

Чому діти прибирали клумби

Чоловік обурений ситуацією, адже школярів змусили займатися прибиранням без верхнього одягу, коли на дворі +18.

Зокрема, діти "в тоненьких костюмчиках" на території школи копали клумбу, пололи сапками й рвали руками, потім викидали в контейнер для сміття. Все це вони робили замість уроків праці. Прибирати змусили два шостих класи, це діти віком 11-12 років.

"Я не розумію, це що, зараз у всіх школах діти прибирають і копають на території школи? Як взагалі в таку погоду можна напівроздягненим дітям дозволити виходити на вулицю? Це що, для того, щоб завтра більша частина дітей злягли з температурою? 18 градусів на вулиці", – пише Володимир.

Наслідки таких "уроків"

Окрім того, після такого заняття у його дочки болить спина. Він зауважив, що за період керівництва директора школи Алевтини Подорожнє це не перший випадок, коли дітей змушують працювати замість уроків.

Допис чоловіка набрав понад 520 коментарів. Користувачі не в захваті від такого заняття.