В Одессе школьников вместо уроков заставили убирать клумбу: в чистой одежде и без курток
В Одессе учеников двух 6-х классов вместо двух уроков труда заставили убирать клумбу в школьном дворе. Там дети копали, пололи траву и собирали ее.
Об этом в Facebook-сообществе Родители SOS написал отец одной из учениц Владимир Урсол.
Так, инцидент произошел вчера, 23 сентября в учебновоспитательном комплексе №125.
Почему дети убирали клумбы
Мужчина возмущен ситуацией, ведь школьников заставили заниматься уборкой без верхней одежды, когда на дворе +18.
В частности, дети "в тоненьких костюмчиках" на территории школы копали клумбу, пололи тяпками и рвали руками, потом выбрасывали в контейнер для мусора. Все это они делали вместо уроков труда. Убирать заставили два шестых класса, это дети в возрасте 11-12 лет.
"Я не понимаю, это что, сейчас во всех школах дети убирают и копают на территории школы? Как вообще в такую погоду можно полураздетым детям позволить выходить на улицу? Это что, для того, чтобы завтра большая часть детей слегли с температурой? 18 градусов на улице", - пишет Владимир.
Последствия таких "уроков"
Кроме того, после такого занятия у его дочери болит спина. Он отметил, что за период руководства директора школы Алевтины Подорожнє это не первый случай, когда детей заставляют работать вместо уроков.
Сообщение мужчины набрало более 520 комментариев. Пользователи не в восторге от такого занятия.
- Хороший способ не нанимать дворника;
- Это нарушение законодательства;
- Дети в школу ходят получать знания, а не работать! Если хотят родители детей приучать к труду, то это дома, на даче, во дворе. А то на все возможные фонды сдай, за тетради заплати, подарки подари, еще и вместо дворника, грузчика и садовника поработай?;
- Надо детям донести, что они имеют право отказаться от такого предложения!;
- У меня только вопрос - почему дети были полураздетые? Им запретили надеть куртки?;
- Запретите своим детям делать любую физическую работу в школе. Пусть так и говорят, мне мама не разрешает копать клумбы! Мне папа не разрешает носить листья. Если ребенок не хочет, пусть не делает;
- Интересно, а когда их приучать к труду? Единственный минус, что дети были раздеты, и то, скорее всего, это их инициатива была, детей. Я сомневаюсь, что учитель приказал выйти на улицу без курточек. Вы расспросите у своей дочери насчет правды сказать. А физический труд еще никому не помешал. Дети хоть пообщались между собой, а то некоторые даже не знают, как зовут ученика за соседней партой.
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