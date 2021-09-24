В Одесі школярів замість уроків змусили прибирати клумбу: в чистому одязі і без курток
В Одесі учнів двох 6-х класів замість двох уроків праці змусили прибирати клумбу в шкільному дворі. Там діти копали, пололи траву і збирали її.
Про це в Facebook-спільноті Батьки SOS написав батько однієї з учениць Володимир Урсол.
Так, інцидент стався учора, 23 вересня у навчально-виховному комплексі №125.
Чому діти прибирали клумби
Чоловік обурений ситуацією, адже школярів змусили займатися прибиранням без верхнього одягу, коли на дворі +18.
Зокрема, діти "в тоненьких костюмчиках" на території школи копали клумбу, пололи сапками й рвали руками, потім викидали в контейнер для сміття. Все це вони робили замість уроків праці. Прибирати змусили два шостих класи, це діти віком 11-12 років.
"Я не розумію, це що, зараз у всіх школах діти прибирають і копають на території школи? Як взагалі в таку погоду можна напівроздягненим дітям дозволити виходити на вулицю? Це що, для того, щоб завтра більша частина дітей злягли з температурою? 18 градусів на вулиці", – пише Володимир.
Наслідки таких "уроків"
Окрім того, після такого заняття у його дочки болить спина. Він зауважив, що за період керівництва директора школи Алевтини Подорожнє це не перший випадок, коли дітей змушують працювати замість уроків.
Допис чоловіка набрав понад 520 коментарів. Користувачі не в захваті від такого заняття.
- Гарний спосіб не наймати двірника;
- Це порушення законодавства;
- Діти в школу ходять отримувати знання, а не працювати! Якщо хочуть батьки дітей привчати до праці, то це вдома, на дачі, у дворі. А то на всі можливі фонди здай, за зошити заплати, подарунки подаруй, ще й замість двірника, вантажника і садівника попрацюй?;
- Треба дітям донести, що вони мають право відмовитися від такої пропозиції!;
- В мене тільки питання - чому діти були напівроздягнені? Їм заборонили одягнути куртки?;
- Забороніть своїм дітям робити будь-яку фізичну роботу в школі. Нехай так і кажуть, мені мама не дозволяє копати клумби! Мені тато не дозволяє носити листя. Якщо дитина не хоче, нехай не робить;
- Цікаво, а коли їх привчати до праці? Єдиний мінус, що діти були роздягнені, і то, швидше за все, це їхня ініціатива була, дітей. Я сумніваюся, що вчитель наказав вийти на вулицю без курточок. Ви розпитайте у своєї дочки щодо правди сказати. А фізична праця ще нікому не завадила. Діти хоч поспілкувалися між собою, а то деякі навіть не знають, як звуть учня за сусідньою партою.
Раніше ми повідомляли, чи можуть учнів змушувати до праці у школі та куди звертатися за допомогою.
Також ми писали, що у Кривому Розі директор школи довела ученицю до гіпертонічного кризу. Зараз дитина знаходиться у лікарі.