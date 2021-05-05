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В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о "понаехавших"

Новина українською → Одесса, Среда 05 мая 2021 22:52
В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о "понаехавших" Арты в одесском ресторане "Реберня" (фото: facebook.com/Филипп Руссо)
Автор: Styler

Львовская сеть ресторанов "Реберня" открыла свое заведения в Одессе и попала в скандал из-за рисунков, на которых изображены Дюк с надписью: "Понаїхали", Екатерина Вторая с чемоданом и указателем на Ростов. Некоторых местных жителей это оскорбило. Другие же наоборот назвали проявлением оригинального чувства юмора.

Об этом сообщает местный "7 канал".

Скандальные изображения в итоге решили заклеить. Тем более, что ресторан набрал много негативных отзывов в Google.

В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о &quot;понаехавших&quot;В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о &quot;понаехавших&quot;

Арты в одесском ресторане "Реберня" (фото: facebook.com/Филипп Руссо)

Один из организаторов сети ресторанов "Реберня" Андрей Худо написал в Facebook, что они искренне любят Одессу, как и остальные украинские города.

В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о &quot;понаехавших&quot;

Арт в одесском ресторане "Реберня" (фото: Telegram-канал "Х**вая Одесса")

"Каждая наша "Реберня" - это современный ресторан, который так же является галереей. И здесь украинские художники имеют возможность выставлять свои работы, в том числе на острые темы. Актуальное искусство никогда не бывает удобное и не требует к себе однозначного положительного отношения", - отметил Худо.

В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о &quot;понаехавших&quot;

Арт в одесском ресторане "Реберня" (фото: facebook.com/akhudo)

В итоге часть экспозиции решили изменить.

Арт в одесском ресторане "Реберня" решили изменить (видео: YouTube)

Пользователи сети же отметили, что организаторы ресторана слишком быстро сдались.

  • Очень быстро вы сдались. Ваша потенциальная аудитория точно не оценит такую уступку местным ватникам. А местные ватники и так плюются на львовские заведения и не до вас спешат. Очень жаль. Вот прямо очень;
  • Прогнулись в угоду сепарам. Это как раз самое худшее, что могли сделать;
  • Жаль. Так потеряете лояльных клиентов, и не получите ватных
  • Вчера вдохновенно писала комментарии в гугле, столько людей вас поддержали, дали высокую оценку вашему заведению. Неужели не почувствовали поддержки и так просто прогнулись под прихоти ваты? Надеюсь, замена эти рисунки на еще более радикальные, потому что очень хочется верить, что есть сила духа и воли.

В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о &quot;понаехавших&quot;В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о &quot;понаехавших&quot;Скриншоты с Facebook

Одесская блогерша Ирина Медушевская похвалила "Реберню" за маркетинговый ход и предрекла ей высокую популярность.

"Я вчера весь день умирала со смеху, читая гневные посты и комменты за "Реберню" у нас в Одессе в Горсаду. Зачетный стеб и троллинг! Я как одесситка с чувством юмора заценила! А сумасшедших, рвущих на груди тельняшку, хочу успокоить…" - написала она.

В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о &quot;понаехавших&quot;

Скриншот с Facebook

Позже она также опубликовала пост, в котором высказала свое разочарование из-за того, что рисунки решили заменить.

"Ну вот на тебе, прогнулась "Реберня", весь стеб убирают, за троллинг извиняются перед одесситами..." - отметила Медушевская.

В Одессе ресторан львовской сети попал в скандал из-за рисунков о &quot;понаехавших&quot;Скриншот с Facebook

Напомним, Юрий Дудь оправдался за то, что вырезал из интервью с украинским блогером Ивангаем слова о голодоморе и НКВД.

Мы также писали о том, что соратник Медведчука поздравил всех с 9 мая плакатом с гитлеровскими солдатами.

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