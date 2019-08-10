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В Одессе раскрыли схему мошенников, которая приносила миллионы (фото)

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 08:04
В Одессе раскрыли схему мошенников, которая приносила миллионы (фото)
Мошенническая схема принесла одесситам миллионы (фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция задержала злоумышленников, которые наживались на доверчивых украинцах

Трое жителей Одессы в возрасте 25-26 лет придумали хитрую схему, которая позволила им заработать миллионы. Суть схемы заключалась в том, что они предлагали в сети купить у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по очень доступным ценам. Когда "продавцы" получали деньги, то сразу же исчезали. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Чтобы войти в доверие к покупателям ловкие мошенники размещали в сети не настоящие отзывы о продавце. Кроме того, они предлагали клиентам подписать договор купли-продажи техники, который высылали по электронной почте. Все это вводило в заблуждение покупателей, и они вносили 100% предоплату за товар.

В Одессе раскрыли схему мошенников, которая приносила миллионы (фото)

Мошенническая схема принесла одесситам миллионы (фото: od.npu.gov.ua)

Когда злоумышленники получали деньги от доверчивых покупателей, то сразу же меняли номера своих телефонов и другие средства их идентификации.

По данным полиции, таким образом мошенники заработали 1,5-2 миллиона гривен за небольшой период времени.

В Одессе раскрыли схему мошенников, которая приносила миллионы (фото)

Мошенническая схема принесла одесситам миллионы (фото: od.npu.gov.ua)

Во время обысков помещения членов группировки полиция нашла технику, которая использовалась в мошеннической схеме. Кроме того, были найдены СИМ-карты мобильных операторов. Они использовались для связи с потенциальными клиентами.

В Одессе раскрыли схему мошенников, которая приносила миллионы (фото)

Мошенническая схема принесла одесситам миллионы (фото: od.npu.gov.ua)

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Всем трем объявлено о подозрении в мошенничестве. Молодых людей будут содержать под стражей с возможностью внесения залога в 260 тысяч гривен.

Полиция выяснила, что деньги обычно перечислялись на банковские счета злоумышленников, которых было более 10.

Сейчас полицейские установили только часть пострадавших. Полиция просит всех, кто стал жертвой этих мошенников, или только пытался купить у них мототранспорт в сети, сообщить об этом в полицию.

Напомним, что в полиции рассказали о самых популярных способах мошенничества.

Ранее сообщалось о том, что лжеволонтер нажился на смерти ветерана АТО.

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