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Мошенники придумали новую схему "развода" украинцев

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 21:00
Мошенники придумали новую схему "развода" украинцев
Иллюстративное фото (Julia Berezovska/ Press office NBU)

В Украине появились новые преступники, которые специализируются на банковских картах

В Украине мошенники придумали еще один способ, как "разводить" украинцев. Преступники пытаются похитить средства, которые находятся на картах украинских банков. Об этом сообщает Telegram-канал MC Today.

Новая афера злоумышленников связана с переходом украинских счетов на систему IBAN.

"Многим украинцам в эти дни приходят такие SMS. Не верьте жуликам и предупредите об этом знакомых бухгалтеров", - сказано в сообщении.

Мошенники придумали новую схему &quot;развода&quot; украинцевСкриншот (Telegram-канал MC Today.)

Напомним, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

Читайте также, как отдел коммуникации Северодонецкого отдела полиции проинформировал о самых популярных среди преступников схем "развода" доверчивых граждан. В полиции призывают украинцев хорошо думать, чтобы не попадаться на уловки аферистов.

Как "разводят" мошенники: в полиции рассказали о самых популярных способах Эксперт рассказал, как уберечь деньги на банковской карте от жуликов
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