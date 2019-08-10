В Одесі розкрили схему шахраїв, яка приносила мільйони (фото)

Шахрайська схема принесла одеситам мільйони (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція затримала зловмисників, які наживалися на довірливих українцях

Троє жителів Одеси у віці 25-26 років придумали хитру схему, яка дозволила їм заробити мільйони. Суть схеми полягала в тому, що вони пропонували в мережі придбати у них мототранспорт і дорогу техніку для дому за дуже доступними цінами. Коли "продавці" отримували гроші, то відразу ж зникали. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Щоб увійти в довіру до покупців спритні шахраї розміщували в мережі не справжні відгуки про продавця. Крім того, вони пропонували клієнтам підписати договір купівлі-продажу техніки, який висилали по електронній пошті. Все це вводило в оману покупців, і вони вносили 100% передоплату за товар.

Шахрайська схема принесла одеситам мільйони (фото: od.npu.gov.ua)

Коли зловмисники отримували гроші від довірливих покупців, то відразу ж змінювали номери своїх телефонів і інші засоби їх ідентифікації.

За даними поліції, таким чином шахраї заробили 1,5-2 мільйони гривень за невеликий період часу.

Шахрайська схема принесла одеситам мільйони (фото: od.npu.gov.ua)

Під час обшуків приміщення членів угруповання поліція знайшла техніку, яка використовувалася в шахрайській схемі. Крім того, були знайдені СІМ-карти мобільних операторів. Вони використовувалися для зв'язку з потенційними клієнтами.

Шахрайська схема принесла одеситам мільйони (фото: od.npu.gov.ua)

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 КК України. Всім трьом оголошено про підозру в шахрайстві. Молодих людей будуть утримувати під вартою з можливістю внесення застави в 260 тисяч гривень.

Поліція з'ясувала, що гроші зазвичай перераховувалися на банківські рахунки зловмисників, яких було більше 10.

Зараз поліцейські встановили тільки частину постраждалих. Поліція просить усіх, хто став жертвою цих шахраїв, чи тільки намагався купити у них мототранспорт в мережі, повідомити про це в поліцію.

Нагадаємо, що у поліції розповіли про найбільш популярні способи шахрайства.

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