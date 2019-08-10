ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі розкрили схему шахраїв, яка приносила мільйони (фото)

STYLERЖиття    10.08.2019 - 08:04
В Одесі розкрили схему шахраїв, яка приносила мільйони (фото)
Шахрайська схема принесла одеситам мільйони (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція затримала зловмисників, які наживалися на довірливих українцях

Троє жителів Одеси у віці 25-26 років придумали хитру схему, яка дозволила їм заробити мільйони. Суть схеми полягала в тому, що вони пропонували в мережі придбати у них мототранспорт і дорогу техніку для дому за дуже доступними цінами. Коли "продавці" отримували гроші, то відразу ж зникали. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Щоб увійти в довіру до покупців спритні шахраї розміщували в мережі не справжні відгуки про продавця. Крім того, вони пропонували клієнтам підписати договір купівлі-продажу техніки, який висилали по електронній пошті. Все це вводило в оману покупців, і вони вносили 100% передоплату за товар.

В Одесі розкрили схему шахраїв, яка приносила мільйони (фото)

Шахрайська схема принесла одеситам мільйони (фото: od.npu.gov.ua)

Коли зловмисники отримували гроші від довірливих покупців, то відразу ж змінювали номери своїх телефонів і інші засоби їх ідентифікації.

За даними поліції, таким чином шахраї заробили 1,5-2 мільйони гривень за невеликий період часу.

В Одесі розкрили схему шахраїв, яка приносила мільйони (фото)

Шахрайська схема принесла одеситам мільйони (фото: od.npu.gov.ua)

Під час обшуків приміщення членів угруповання поліція знайшла техніку, яка використовувалася в шахрайській схемі. Крім того, були знайдені СІМ-карти мобільних операторів. Вони використовувалися для зв'язку з потенційними клієнтами.

В Одесі розкрили схему шахраїв, яка приносила мільйони (фото)

Шахрайська схема принесла одеситам мільйони (фото: od.npu.gov.ua)

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 КК України. Всім трьом оголошено про підозру в шахрайстві. Молодих людей будуть утримувати під вартою з можливістю внесення застави в 260 тисяч гривень.

Поліція з'ясувала, що гроші зазвичай перераховувалися на банківські рахунки зловмисників, яких було більше 10.

Зараз поліцейські встановили тільки частину постраждалих. Поліція просить усіх, хто став жертвою цих шахраїв, чи тільки намагався купити у них мототранспорт в мережі, повідомити про це в поліцію.

Нагадаємо, що у поліції розповіли про найбільш популярні способи шахрайства.

Раніше повідомлялося про те, що лжеволонтер нажився на смерті ветерана АТО.

Під Одесою злісні самогонники напали на поліцейських: усі подробиці Під Одесою екс-"регіонал" задавив на смерть двох людей
Новини України Одесамошенничество
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся