В Одессе пьяные военные начали стрелять возле детского центра

В Одессе нетрезвые военные устроили стрельбу возле детского центра (фото: РБК-Украина)

Мужчины решили развлечься и пострелять в воздух

В Одессе двое нетрезвых военнослужащих ночью устроили стрельбу возле детского центра "Молодая гвардия". В полицию звонок о стрельбе поступил около трех часов ночи. Когда полицейские приехали, то увидели двух мужчин, которые развлекались тем, что стреляли в воздух.

Когда мужчины увидели сотрудников правоохранительных органов, то сразу же попытались убежать. При этом во время задержания один из военных начал толкать полицейского. Об этом сообщает управление полиции охраны в Одесской области на своей странице в Facebook.

Нарушителями порядка оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При досмотре у них были с собой удостоверения военнослужащих, а также нож, кастет, два стартовые пистолеты и магазин с патронами.

В Одессе нетрезвые военные устроили стрельбу возле детского центра (фото: facebook.com/policiaohrany)

На место инцидента приехала следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции для выяснения всех деталей происшествия.

В Одессе нетрезвые военные устроили стрельбу возле детского центра (фото: facebook.com/policiaohrany)

По данному инциденту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, под Житомиром мужчина стрелял в кота, а попал в соседку.

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Автор: Роман Мирончук