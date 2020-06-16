В Одесі п'яні військові почали стріляти біля дитячого центру

В Одесі нетверезі військові влаштували стрілянину біля дитячого центру (фото: РБК-Україна)

Чоловіки вирішили розважитися і постріляти у повітря

В Одесі двоє нетверезих військовослужбовців вночі влаштували стрілянину біля дитячого центру "Молода гвардія". У поліцію дзвінок про стрілянину надійшов близько трьох годин ночі. Коли поліцейські приїхали, то побачили двох чоловіків, які розважалися тим, що стріляли в повітря.

Коли чоловіки побачили співробітників правоохоронних органів, то відразу ж спробували втекти. При цьому під час затримання один з військових почав штовхати поліцейського. Про це повідомляє управління поліції охорони в Одеській області на своїй сторінці в Facebook.

Порушниками порядку виявилися 23-річний житель Києва і 32-річний житель Дніпропетровської області. При огляді у них були з собою посвідчення військовослужбовців, а також ніж, кастет, два стартові пістолети та магазин з патронами.

В Одесі нетверезі військові влаштували стрілянину біля дитячого центру (фото: facebook.com/policiaohrany)

На місце інциденту приїхала слідчо-оперативна група Суворовського відділу поліції для з'ясування всіх деталей події.

В Одесі нетверезі військові влаштували стрілянину біля дитячого центру (фото: facebook.com/policiaohrany)

За даним інцидентом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Дана стаття передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, під Житомиром чоловік стріляв у кота, а влучив у сусідку.

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Автор: Роман Мирончук