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В Одесі зникла дівчинка-підліток: поліція просить про допомогу (фото)

STYLERПотрібна допомога    17.11.2019 - 12:54
В Одесі зникла дівчинка-підліток: поліція просить про допомогу (фото)
В Одесі зникла дівчинка Аннета Дудкова (Фото: колаж РБК-Україна)

У поліції дали прикмети дівчинки і фото

Українців просять допомогти розшукати дівчинку-підлітка - Аннета Дудкова вийшла погуляти, але додому так і не повернулася. Про це йдеться в повідомленні поліції в неділю, 17 листопада.

Також правоохоронці опублікували фото дівчинки і дали прикмети.

Аннету 2005 року народження в даний час розшукують співробітники Київського відділу поліції в Одесі.

На вигляд дівчинці 14-15 років, зріст 155 сантиметрів, має худорляву статуру. У Аннети обличчя овальної форми, карі очі, колір волосся темно-каштановий.

Коли дівчинка виходила з дому, на ній була світла куртка бежевого кольору з хутряним коміром, взута у кросівки білого кольору. Також з нею рожевий рюкзак.

В Одесі зникла дівчинка-підліток: поліція просить про допомогу (фото)

В Одесі зникла дівчинка-підліток Аннета Дудкова (Фото: od.npu.gov.ua)

В поліції просять усіх, хто може знати місцезнаходження підлітка або де вона може бути, дати про це знати.

"Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: "102", (048) 766 90 34, (048) 766 89 98", - йдеться в повідомленні.

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