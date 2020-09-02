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В Одессе пронесся смерч: очевидцы сняли стихию на видео

Автор: Роман Мирончук

В Одессе очевидцы сняли на видео смерч

В среду, 2 сентября, в Одессе был замечен смерч. При этом он появился прямо на беговой дорожке ипподрома. Очевидцы сняли необычное природное явление на камеру.

Жителям Одессы повезло, что смерч был небольшим и никто не пострадал. Видео стихии опубликовали в Telegram-канал "ХО".

Смерч в Одессе (видео: facebook.com/Валентин Ткачук)

Напомним, в Крыму пронесся мощный торнадо. Стихию местные жители заметили в Сакском и Черноморском районах. При этом очевидцы сняли все на видео недалеко от Евпатории.

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Торнадо был внушительных размеров, поэтому его можно было видеть даже в местах, которые находятся далеко от моря. Для жителей полуострова не редкость, когда они сталкиваются с торнадо, которые обычно возникают в приморских районах.

Ранее мы писали о том, что под Харьковом в городе Изюм пронесся торнадо из песка до самого неба. Такой смерч называют "песчаный", или "пыльный" вихрь. Он отличается от обычного смерча тем, что не связан с облаками.

Такой смерч состоит из пыли, песка, мусора и камней. Стихия может появиться у поверхности земли днем в малооблачную погоду, когда земная поверхность сильно нагревается солнечными лучами.

У вихря вертикальная ось вращения. Его высота чаще всего составляет от 10 до 20 метров, а диаметр – от 1 до 5 метров.

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