В Одесі пронісся смерч: очевидці зняли стихію на відео

У середу, 2 вересня, в Одесі був помічений смерч. При цьому він з'явився прямо на біговій доріжці іподрому. Очевидці зняли незвичайне природне явище на камеру.

Жителям Одеси пощастило, що смерч був невеликим і ніхто не постраждав. Відео стихії опублікували в Telegram-канал "ХО".

Смерч в Одесі (відео: facebook.com/Валентин Ткачук)

Нагадаємо, в Криму пронісся потужний торнадо. Стихію місцеві жителі помітили в Сакському та Чорноморському районах. При цьому очевидці зняли все на відео недалеко від Євпаторії.

Торнадо був значних розмірів, тому його можна було бачити навіть у місцях, які знаходяться далеко від моря. Для жителів півострова не рідкість, коли вони стикаються з торнадо, які зазвичай виникають в приморських районах.

Раніше ми писали про те, що під Харковом в місті Ізюм пронісся торнадо з піску до самого неба. Такий смерч називають "піщаний", або "пиловий" вихор. Він відрізняється від звичайного смерчу тим, що не пов'язаний з хмарами.

Такий смерч складається з пилу, піску, сміття і каміння. Стихія може з'явитися біля поверхні землі повітря в малохмарну погоду, коли земна поверхня сильно нагрівається сонячними променями.

У вихору вертикальна вісь обертання. Його висота найчастіше становить від 10 до 20 метрів, а діаметр – від 1 до 5 метрів.