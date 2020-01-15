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В Одессе произошло ЧП с самолетом Boeing 737: все подробности

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 08:48
В Одессе произошло ЧП с самолетом Boeing 737: все подробности
ЧП в аэропорте Одессы (Коллаж РБК-Украина)

Появились новые данные о самолете, который не смог приземлиться в Одессе

В Одессе произошло чрезвычайное происшествие с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, который следовал рейсом Шарм-эм-Шейх – Одесса. Подробности сообщает издание "Думская".

В аэропорте города Одессы не смог приземлиться самолет, который прилетел из Египта. Борт сделал круг в зоне ожидания, но не смог даже сделать попытку посадки. Виной тому – жуткий густой туман, который окутал аэропорт. Погода не улучшилась и прогнозы по поводу тумана были весьма печальными, поэтому самолет Azur Air вынужден был отправиться на запасной аэропорт – в киевский "Борисполь".

В Одессе произошло ЧП с самолетом Boeing 737: все подробности

Скриншот полета

Сильный туман при температуре воздуха ниже нуля – это серьезное препятствие для летчиков, так как видимость в зоне посадки не превышает 200 метров. Пилоты Boeing 737-800 приняли верное решение, чтобы избежать рисков и полетели в Киев. Известно, что там борт совершил успешную посадку.

По данным онлайн-табло аэропорта Одессы, были отменены еще несколько рейсов, так как погодные условия не позволяли совершить ни взлет, ни посадку. Были отменены все рейсы из Стамбула, а также борт из Тель-Авива. Вечером, 14 января, после 21:40 из одесского аэропорта не вылетел ни один самолет.

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