ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за густого тумана в Одессе не смог сесть самолет из Шарм-эш-Шейха

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 23:35
Из-за густого тумана в Одессе не смог сесть самолет из Шарм-эш-Шейха
Иллюстративное фото (odessa1.com)

Экипаж самолета не стал рисковать и улетел на посадку в аэропорт "Борисполь"

Из-за густого тумана в аэропорту Одессы не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Azur Air, который следовализ египетского Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Boeing 737-800 не стал рисковать и сразу ушел в зону ожидания, а спустя некоторое время экипаж лайнера принял решение лететь на посадку в аэропорт "Борисполь".

Отмечается, что переохлажденный туман при температуре воздуха -2 градуса - большая проблема для летчиков. Видимость в зоне посадки не более 200 метров, вертикальная видимость не более 60 метров.

Напомним, 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

Вечером того же дня в международном аэропорту "Одесса" Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы 136 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, 27 ноября учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил аварийную посадку в аэропорту “Одесса”. Причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя.

Пожары в колледже и "Токио Стар": экс-начальнику ГСЧС Одесской области объявили подозрение Пожар в Одесском колледже: еще одной подозреваемой будут просить домашний арест
Новости Украины ОдессаОдессааэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь