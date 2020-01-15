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В Одесі сталася НП з літаком Boeing 737: усі подробиці

STYLERЖиття    15.01.2020 - 08:48
В Одесі сталася НП з літаком Boeing 737: усі подробиці
НП в аеропорту Одеси (Колаж РБК-Україна)

З'явилися нові дані про літак, який не зміг приземлитися в Одесі

В Одесі сталася надзвичайна подія з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Air Azur, який прямував рейсом Шарм-ем-Шейх – Одеса. Подробиці повідомляє видання "Думська".

В аеропорту міста Одеси не зміг приземлитися літак, що прилетів з Єгипту. Борт зробив коло в зоні очікування, але не зміг навіть зробити спробу посадки. Виною тому – моторошний густий туман, який оповив аеропорт. Погода не покращилася і прогнози з приводу туману були дуже сумними, тому літак Air Azur змушений був відправитися на запасний аеропорт – у київський "Бориспіль".

В Одесі сталася НП з літаком Boeing 737: усі подробиці

Скріншот польоту

Сильний туман при температурі повітря нижче нуля – це серйозна перешкода для льотчиків, так як видимість у зоні посадки не перевищує 200 метрів. Пілоти Boeing 737-800 прийняли вірне рішення, щоб уникнути ризиків і полетіли до Києва. Відомо, що там борт здійснив успішну посадку.

За даними онлайн-табло аеропорту Одеси, були скасовані ще кілька рейсів, так як погодні умови не дозволяли зробити жодного зльоту та посадки. Були скасовані всі рейси зі Стамбула, а також борт з Тель-Авіва. Ввечері, 14 січня, після 21:40 з одеського аеропорту не злетів жоден літак.

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