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В Киеве избили до смерти бездомного возле Байкового кладбища

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Киев, Суббота 14 августа 2021 17:24
В Киеве избили до смерти бездомного возле Байкового кладбища Коллаж РБК-Украина: в Киеве пьяные братья убили бездомного
Автор: Владимир Костырин

В Киеве двое молодых людей избили бездомного, после чего оставили его на месте происшествия и убежали - пострадавший в результате таких побоев умер. Инцидент произошел на улице Ямская недалеко от Байкового кладбища в Голосеевском районе столицы.

Об этом 14 августа передали в пресс-службе полиции Киева.

Злоумышленников удалось оперативно задержать. Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Тело погибшего обнаружил прохожий, который позвонил правоохранителям и сообщил об ужасной находке. На место выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и патрульные.

Вскоре стали известны обстоятельства преступления.

"Оказалось, что потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом состоянии, произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали", - рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Бондаренко.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленников и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Фигурантами дела оказались двое братьев - они уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения, ранее не судимые.

Мужчинам уже сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)

Правоохранители обратились в райсуд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве избили до смерти бездомного возле Байкового кладбищаВ Киеве избили до смерти бездомного возле Байкового кладбищаВ Киеве избили до смерти бездомного возле Байкового кладбища

В Киеве двое братьев избили бездомного до смерти (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее сообщалось, что в мае в Киеве на Виноградаре два молодых человека из мести подожгли мужчину, который умер от ожогов.

Также мы писали о том, что перед этим под Кропивницким 21-летняя девушка до смерти избила палкой 9-летнего брата за то, что мальчик не хотел ей помогать по хозяйству.

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