В Одесі сталась масова бійка: у хід йшли стільці й тарілки (відео)
В Одесі сталася масова бійка (Колаж РБК-Україна)
В Одесі в центрі міста стався конфлікт між 2 великими компаніями. Мирно конфлікт вирішити не вдалося, тому сталася масова бійка.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Ху**ая Одесса".
Так, інцидент стався ввечері 13 серпня на вулиці Дерибасівській. Очевидці зняли на відео момент бійки й поширили у мережі.
На відео видно, що поруч із закладом зібрався натовп. Під час бійки у хід пішли тарілки й навіть стільці.
Що спровокувало конфлікт – наразі невідомо.
У коментарях користувачі по-різному відреагували.
- Чому в Одесі відбувається стільки різного незрозумілого. Кожен день якісь бійки;
- Понаїхали в Одесу. Поводитися не вміють;
- Все прямо біжать, аж спотикаються з цими телефонами, що за народ;
- Нелюди, немає чим зайнятися.
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