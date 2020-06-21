В Одессе произошла экологическая катастрофа: купаться в воде запрещено

В Одессе сегодня, 21 июня, произошла экологическая катастрофа. Дело в том, что побережье пляжа "Дельфин" залило топливом из затонувшего танкера "Делфи".

Пятно разрослось до больших размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. При этом пока что неизвестно, что послужило причиной утечки. Об этом сообщает местное издание "Думская".

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета заявили, что на место инцидента быстро доставили сорбент и разлив топлива удалось локализировать.

В Одессе из затонувшего танкера "Делфи" вылилось топливо (фото: dumskaya.net)

В данное время отдыхающим объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты делают проверку качества воды.

В Одессе из затонувшего танкера "Делфи" вылилось топливо (фото: dumskaya.net)

Стоит отметить, что танкер затонул возле берега еще 22 ноября 2019 года. Местные власти обещали, что уберут судно еще до начала курортного сезона, но никто это обещание не выполнил.

Недавно губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что судовладельцу предложили поднять затонувший танкер с помощью воздушных баллонов. Так как судно практически полностью затоплено и его занесло песком, то при помощи имеющихся плавкранов и буксиров вытянуть его не удастся.

Напомним, в Украине назревает серьезная экологическая катастрофа.

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