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В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)

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Одесса, Суббота 01 января 2022 18:08
В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото) В Одессе продавцы выбросили сотни елок (dumskaya.net)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе после Нового года сотни елок оказались заброшенными на тротуарах. Все из-за того, что продавцы не смогли продать их накануне праздников.

Об этом пишет "Думская".

Так, вместо того, что сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, продавцы просто бросить их на тротуарах, где продавали.

Досадная ситуация сложилась даже несмотря на то, что в мэрии предупреждали, что с 1 января заработают площадки для сбора новогодних елок. Всего таких пунктов более 10 по всему городу.

Елочных свалок образовали на Мечникова, Сегедской и в других районах города. Коммунальщики погрузили елки на грузовики и вывезли в пункты сбора.

Кроме того, в департаменте городского хозяйства сообщили, что продавцы бросили на улицах более пяти тысяч елок.

Коммунальщики вывозят деревья на базу КП "Горзелентрест", где елки превратят в удобрения.

В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)В Одессе продавцы выбросили сотни елок (dumskaya.net)

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