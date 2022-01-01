В Одессе продавцы выбросили на улицы сотни непроданных елок (фото)
В Одессе после Нового года сотни елок оказались заброшенными на тротуарах. Все из-за того, что продавцы не смогли продать их накануне праздников.
Об этом пишет "Думская".
Так, вместо того, что сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, продавцы просто бросить их на тротуарах, где продавали.
Досадная ситуация сложилась даже несмотря на то, что в мэрии предупреждали, что с 1 января заработают площадки для сбора новогодних елок. Всего таких пунктов более 10 по всему городу.
Елочных свалок образовали на Мечникова, Сегедской и в других районах города. Коммунальщики погрузили елки на грузовики и вывезли в пункты сбора.
Кроме того, в департаменте городского хозяйства сообщили, что продавцы бросили на улицах более пяти тысяч елок.
Коммунальщики вывозят деревья на базу КП "Горзелентрест", где елки превратят в удобрения.
В Одессе продавцы выбросили сотни елок (dumskaya.net)
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