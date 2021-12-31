Главная елка Украины вошла в рейтинг самых красивых в Европе

Главная елка Украины в Киеве на Софийской площади вошла в топ-15 самых красивых елок Европы. Она оказалась на 13-м месте в списке.

Об этом сообщает РБК-Украина ссо ссылкой на Europe Best Destinations .

Украинская новогодняя елка оказалась в рейтинге между елками из Польши и Италии.

Фото: елка в Варшаве/Польша (europeanbestdestinations.com)

Фото: елка в Риме/Италия (europeanbestdestinations.com)

На сайте отметили, что киевская елка украшена десятками километров гирлянд. А сам город - хорошее место для поездки на рождественские и новогодние праздники. В издании подчеркнули, что в столице Украины работают рождественские ярмарки в разных местах.

Однако первое место среди европейских елок заняло новогоднее дерево на мальтийском острове Гоцо. На втором и третьем месте - елки из Страсбурга и Лиссабона.

Фото: елка на Мальте (europeanbestdestinations.com)

Фото: елка в Страсбурге/Франция (europeanbestdestinations.com)

Фото: елка в Лиссабоне/Португалия (europeanbestdestinations.com)