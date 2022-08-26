В Одессе появятся мобильные бетонные укрытия, как в Израиле: как они будут выглядеть (видео)

Укрытия типа SafePlace появятся в парках и скверах, на остановках общественного транспорта, на детских площадках.

В убежищах - до 18 сидячих мест, внутри также есть места для тележек, освещение и вентиляция. Конструкции изготавливаются из армированного бетона, оборудованы бронированной дверью. Толщина стен убежища - более 25 см, а потолки - более 40 см.

"Каждое укрытие будут разрисовывать местные художники, а благотворители смогут задонатить деньги, чтобы получить именную табличку или рисунок на стенах укрытия", - передает Build Portal.

В Одессе установят мобильные укрытия типа SafePlace (фото: facebook.com/budport.com.ua)

Модель была разработана благотворительным фондом "Юность 2.0" и объединением Urban.inst.

На изготовление одного укрытия уходит около 400 тысяч гривен, а по времени - примерно 25 дней.

Мобильные укрытия размещают по разным локациям в Одессе при помощи подъемного крана.

Бетонные мобильные укрытия установят в Одессе (фото: facebook.com/budport.com.ua / dumskaya.net)

Запустили такую инициативу по установлению бетонных укрытий местные активисты, которые ориентируются на опыт Израиля. В планах - создание тысячи таких мобильных бетонных конструкций, а устанавливать их хотят в разных городах Украины.

По словам руководителя проекта Ильи Блохина, первое убежище в Одессе появится ближе к концу сентября в одном из парков города.

Видео: в Одессе появятся мобильные укрытия типа SafePlace