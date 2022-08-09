По примеру Харькова. В Кропивницком хотят обустроить бетонные остановки-укрытия

Он отметил, что в последние дни в городе стало звучать гораздо больше тревог, а люди просят позаботиться об обустройстве укрытий в местах массового скопления.

"Проанализировал опыт Харькова, где устанавливают типовые остановки – укрытие. Дело не дешевое, но речь идет о жизни и безопасности. Начнем делать это и мы. Поэтому обращаюсь к бизнесменам, предпринимателям приобщиться к обустройству таких укрытий. И не только в Кропивницком. Сотрудничайте с местными властями, наличие таких укрытий – не роскошь, а требование времени", - написал он.