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В Киеве планируют обустроить остановки-укрытия

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Киев, Суббота 13 августа 2022 13:41
В Киеве планируют обустроить остановки-укрытия Фото: в Киеве планируют построить остановки-укрытия (мэрия Харькова)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве по примеру других городов задумали сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов. Сейчас власть формирует список людных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение горсовета.

Власть объясняет, что рассматривает опыт Израиля, где построили безопасные бетонные остановки, чтобы граждане смогли быстро после объявления воздушной тревоги спрятаться.

Поэтому в Киеве хотят построить подобные укрытия в пределах остановок общественного транспорта, где часто скапливаются жители столицы. Департаменту транспортной инфраструктуры поручили за месяц сформировать перечень мест с наибольшим скоплением людей.

Также столичные власти хотят оборудовать остановки-укрытия бесплатным интернетом.

Напомним, что первым о строительстве бетонных остановок заявил Харьков. Позже о такой инициативе заговорили в Кропивницкому.

Также стоит отметить, что в Киеве общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог.

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