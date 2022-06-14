В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото)

В Одессе патрульные полицейские и военные устроили рейд на пляжах, где сейчас запрещено находиться из-за мин, и выдавали отдыхающим-нарушителям призывного возраста повестки в военкомат.

Такие мероприятия "копы" проводили во вторник на пляже 12 станции Большого Фонтана. Впрочем, как рассказал старший лейтенант полиции Александр Терентьев, подобные рейды правоохранители устраивают ежедневно. В последнее время количество нарушителей уменьшилось, добавил он.

Правоохранитель отметил, что среди загорающих и купающихся в море также есть женщины с маленькими детьми, которые не реагируют на замечания, несмотря на то, что "были уже неоднократно случаи, что люди подрывались на минах".

Рейды проводятся на разных пляжах Одессы (фото: suspilne.media)

Люди также постоянно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на запретную территорию, говорит представитель патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

"Мы с одного пляжа возвращаемся к первому, с первого к второму, к третьему и это такая постоянная воспитательная работа. У людей есть свои аргументы, что они хотят отдыхать, и мы говорим, что отдыхать будем вместе, но только после победы когда будет безопасно для всех нас", - рассказывает она.

Патрульные проводили разъяснительные беседы с отдыхающими, а военные, которые присоединились к рейду, вручали повестки мужчинам призывного возраста.

При этом граждане, которых теперь пригласили в военкомат, рассказывают, что за заграждение не заходили, или просто хотели показать детям море.

Нарушителям запрета на посещение пляжей в Одессе могут вручить повестку с приглашением в военкомат (фото: suspilne.media)