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В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото)

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Одесса, Вторник 14 июня 2022 20:36
В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото) Коллаж РБК-Украина по материалам Суспільне Одеса: на одесских пляжах выдают повестки в военкомат
Автор: Владимир Костырин

В Одессе патрульные полицейские и военные устроили рейд на пляжах, где сейчас запрещено находиться из-за мин, и выдавали отдыхающим-нарушителям призывного возраста повестки в военкомат.

Об этом 14 июня передает "Суспільне Одеса".

Такие мероприятия "копы" проводили во вторник на пляже 12 станции Большого Фонтана. Впрочем, как рассказал старший лейтенант полиции Александр Терентьев, подобные рейды правоохранители устраивают ежедневно. В последнее время количество нарушителей уменьшилось, добавил он.

Правоохранитель отметил, что среди загорающих и купающихся в море также есть женщины с маленькими детьми, которые не реагируют на замечания, несмотря на то, что "были уже неоднократно случаи, что люди подрывались на минах".

В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото)В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото)В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото)

Рейды проводятся на разных пляжах Одессы (фото: suspilne.media)

Люди также постоянно срывают запретные ленты на пляжах и проходят на запретную территорию, говорит представитель патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

"Мы с одного пляжа возвращаемся к первому, с первого к второму, к третьему и это такая постоянная воспитательная работа. У людей есть свои аргументы, что они хотят отдыхать, и мы говорим, что отдыхать будем вместе, но только после победы когда будет безопасно для всех нас", - рассказывает она.

Патрульные проводили разъяснительные беседы с отдыхающими, а военные, которые присоединились к рейду, вручали повестки мужчинам призывного возраста.

При этом граждане, которых теперь пригласили в военкомат, рассказывают, что за заграждение не заходили, или просто хотели показать детям море.

В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото)В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото)В Одессе на пляже выдавали повестки в военкомат (фото)

Нарушителям запрета на посещение пляжей в Одессе могут вручить повестку с приглашением в военкомат (фото: suspilne.media)

Напомним, что пляжи Одессы и региона заминированы, и посещать их категорически запрещено.

К слову, 14 июня в Трускавце пригрозили повестками за купание в озере, а невоеннообязанных будут задерживать и выписывать штрафы.

Также добавим, что во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страну получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, но и на улицах - такой формат не противоречит закону.

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